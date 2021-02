Vidéos. Algérie: l’activiste Rachid Nekkaz agressé par la police et plusieurs manifestants arrêtés

Les Algériens ont célébré, ce lundi 22 février 2021, le second anniversaire du Hirak. Les manifestations ont été organisées dans toutes les villes en dépit des importants déploiements et de la brutalité des forces de l’ordre. Rachid Nekkaz a été molesté par la police et transporté à l'hôpital.

Par Karim Zeidane