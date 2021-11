Vidéo. Sénégal: l’abattoir de Dakar, point de chute de l’élevage de bétail

© Copyright : le360 Afrique/Ndiaye

Avec l’agriculture et la pêche, l’élevage tire encore à ce jour l’économie sénégalaise. Les animaux, après un séjour plus ou moins prolongé à la ferme ou dans les zones de transhumance, finissent à l’abattoir, notamment celui de Dakar, le plus important du pays.

Lire et visualiser la suite sur notre site: le360afrique.com

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé