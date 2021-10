Vidéo. Mauritanie: la "melahfa", l'incontournable voile qui met en valeur la beauté mauresque

Toutes les Mauritaniennes issues de la communauté maure, pour des raisons culturelles et sociétales, ne s’habillent qu’en "melahfa". Un habit traditionnel qui se modernise et gagne du terrain chez les autres composantes nationales et régionales qui s’en servent comme tenue occasionnelle.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck