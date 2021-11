Vidéo. Mauritanie: à la rencontre des sculpteurs de tablettes pour écoles coraniques

Installés près du Centre de formation et de promotion féminine (CFPF), non loin du grand marché de Nouakchott, depuis plusieurs années, ces hommes et ces femmes sont des sculpteurs dont le travail permet de disposer de la tablette nécessaire aux plus petits pour l’apprentissage du coran.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck