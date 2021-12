Vidéo. Mali: des objets faits à base de perles pour réinsérer les femmes victimes de violences

Grâce à la confection d'objets en macramé et à base de perles, la Maison de la femme, de l'enfant et de la famille aide les femmes victimes de violences basées sur le genre à se réinsérer en ayant une activité génératrice de revenus. Les sacs et autres articles de décoration sont très appréciés.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté