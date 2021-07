© Copyright : ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné par un commando, a annoncé le Premier ministre par intérim, alors qu'un autre Premier ministre vient tout juste d'être nommé, lundi dernier. Ariel Henry exerçait la profession de médecin dans ce pays instable des Caraïbes.

Le Premier ministre haïtien par intérim Claude Joseph a annoncé que le président haïtien Jovenel Moïse avait été assassiné par un commando dans la nuit de mardi à ce mercredi 7 juillet 2021. Un autre Premier ministre avait été nommé lundi dernier par le président assassiné, il s'agit du Dr Ariel Henry.

Tout juste nommé, le nouveau Premier ministre d'Haïti a assuré hier, mardi 6 juillet 2021 à l'AFP avoir comme priorité la préparation des élections, qui devront se dérouler dans un "environnement propice", une éventualité qui semble lointaine vu l'instabilité actuelle dans le pays des Caraïbes.

Le président haïtien Jovenel Moïse avait nommé lundi dernier, 5 juillet 2021, Ariel Henry, un médecin, à la fonction de Premier ministre. Le précédent chef de gouvernement n'a même pas tenu trois mois à ce poste.

"Ma mission est simple. Le président m'a chargé de créer un environnement propice à l'organisation d'élections inclusives, avec une forte participation", a déclaré mardi en exclusivité à l'AFP le Dr Henry, joint par téléphone.

"Aujourd'hui, je travaille sur la formation de mon gouvernement", a ajouté le nouveau Premier ministre, qui succède à Claude Joseph, nommé mi-avril par Jovenel Moïse.

Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangrené par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi impunité. Le président Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, a été confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la population civile.