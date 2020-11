© Copyright : THOMAS COEX / AFP

Réouverture rapide des commerces, levée du confinement, remplacé par un couvre-feu, vaccination début 2021, le président français Emmanuel Macron a voulu redonner hier le moral et des perspectives aux Français, en annonçant une série d'allègements des restrictions anti-Covid, à l’approche de Noël.

Le chef de l'Etat a annoncé que les petits commerces "non essentiels", dont les librairies, fleuristes, magasins de jouets, fermés depuis la fin octobre, pourront rouvrir samedi prochain mais avec un horaire limité jusqu'à 21H00, alors que le pic épidémique de la deuxième vague de Covid-19 est passé.

En revanche, bars, restaurants, salles de sport et discothèques resteront fermés.

Les déplacements seront également permis pour 20 km et trois heures, au lieu d'1 km et une heure aujourd'hui.

Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le confinement sera levé le 15 décembre et remplacé par un couvre-feu national de 21H00 à 07H00, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre où la circulation sera libre, a ajouté Emmanuel Macron, lors d'une allocution télévisée.

A compter du 15 décembre, "nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille" mais en limitant les "déplacements inutiles", a annoncé Emmanuel Macron, qui avait décrété le reconfinement le 28 octobre pour endiguer la deuxième vague du Covid-19.

Le cap des 50.000 morts a été franchi, mais la progression de la maladie donne des signes de ralentissement.

A cette date du 15 décembre, les lieux culturels comme les musées, théâtres et salles de cinéma pourront rouvrir aussi leurs portes, dans le respect de normes sanitaires très strictes.

Et à condition que les nouvelles contaminations quotidiennes demeurent autour des 5.000 et le nombre de personnes en réanimation entre 2.500 et 3.000, contre respectivement 20.000 nouveaux cas par jour et 4.300 personnes en réanimation actuellement.

Poursuivre l'effort

Emmanuel Macron a appelé hier, mardi 24 novembre 2020 les Français à "poursuivre leurs efforts" dans la lutte contre le Covid-19 car si "nous avons freiné la circulation du virus", il "demeure très présent".

"Si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance: protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables, en portant le masque, y compris à la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous", a-t-il exhorté.

Concernant les vaccins, ils devraient être proposés aux "plus fragiles", sans être obligatoires, dès fin décembre-début janvier.

Soulignant que certains vaccins devraient être "disponibles dès fin décembre", le chef de l'Etat français a souligné que les premiers "pourraient être administrés dès validation des autorités sanitaires compétentes" et que suivrait "une campagne de vaccination massive", sans toutefois que la vaccination ne soit rendue obligatoire.

Les enfants pourront reprendre les activités extra-scolaires en extérieur dès samedi prochain et en salle à compter du 15 décembre.

Les lieux de culte pourront rouvrir samedi mais avec un maximum de 30 personnes.

En revanche, pas de réouverture des stations de ski prévisible pour les fêtes de Noël, la reprise est envisagée "pour courant janvier", a déclaré le président, annonçant aussi une nouvelle aide économique pour les commerces qui resteront fermés comme les bars ou restaurants. Ces derniers pourront rouvrir le 20 janvier si la situation sanitaire le permet.