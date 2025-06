Une visite d’État du président ghanéen au Maroc se profile à l’horizon

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue ghanéen, Samuel Okudzeto Ablakwa. (Y.Mannan/Le360)

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, Samuel Okudzeto, son homologue ghanéen, a débuté son allocution en annonçant une future visite d’État du président ghanéen John Mahama au Maroc. Cette visite s’inscrit dans la continuité de celle du roi Mohammed VI au Ghana en 2017 et vise à renforcer le partenariat bilatéral dans tous les domaines.

Le ministre ghanéen a exprimé l’intérêt du Ghana pour la consolidation de sa sécurité alimentaire, soulignant que le pays dépense annuellement 3 milliards de dirhams à cet effet. Il a précisé que les engrais marocains à base de phosphates pourraient aider le Ghana dans son agriculture. Samuel Okudzeto a également remercié le Maroc d’avoir augmenté le nombre de bourses d’études offertes aux étudiants ghanéens à 140.

Outre le développement des relations politiques, les deux pays ont décidé d’établir leur coopération sur un cadre juridique solide. Nasser Bourita a annoncé la tenue prochaine d’une commission mixte de coopération et d’un forum économique bilatéral réunissant des hommes d’affaires. Il a souligné la force et l’ancienneté des relations entre les deux pays, et son hôte a salué le leadership du roi Mohammed VI en Afrique.

Les discussions ont également porté sur le rôle du Maroc pour la stabilité et la sécurité au Sahel, ainsi que sur les initiatives du Souverain concernant la Façade Atlantique africaine et le projet de Gazoduc Nigéria-Maroc, qui traversera 13 pays africains pour atteindre l’Europe.

Il est important de noter que le Ghana a officiellement considéré le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme «la seule base réaliste et durable pour une solution mutuellement acceptable à la question du Sahara». Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint signé ce jeudi à Rabat entre les deux ministres. Le ministre ghanéen a par ailleurs salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain.