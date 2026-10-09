Un immeuble s’effondre et tue cinq personnes dont trois enfants à Istanbul

Des pompiers et des secouristes turcs de l'Autorité de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) transportent une victime retrouvée dans les décombres d'un immeuble effondré dans le quartier de Maltepe, à Istanbul, le 8 octobre 2026. (Photo d'Ozan KOSE / AFP). AFP or licensors

Cinq personnes, dont trois enfants, ont été tuées à Istanbul dans l’effondrement jeudi matin des trois premiers étages d’un immeuble qui en comptait sept, a annoncé vendredi le bureau du gouverneur de la ville.

«Les opérations de recherche et de sauvetage dans la zone ensevelie sous les décombres (...) ont pris fin après la découverte du corps de la dernière victime à 6H15 (03H15 GMT)», a-t-il précisé.

Deux fillettes âgées de 5 et 10 ans, ainsi qu’un garçon de 12 ans se trouvent parmi les morts. Neuf autres personnes ont été retirées saines et sauves des décombres depuis l’incident. Situé sur la rive asiatique d’Istanbul, l’immeuble est resté debout, avec ses quatre étages supérieurs posés sur les décombres des trois premiers.

«Le bâtiment a été construit en 1987. Le sous-sol, le rez-de-chaussée et les deux étages supérieurs ont été construits conformément aux normes de l’époque, mais des étages supplémentaires ont été ajoutés ultérieurement», a expliqué aux journalistes le vice-maire d’Istanbul Nuri Aslan.

"99 ÖNCESİ BİNALARI HIZLICA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"



İBB Başkan Vekili Nuri Aslan:



Netice itibarıyla 1987 yılında, o günün mühendislik ölçeklerine göre yapılmış ve sonradan üzerine kat ilave edilmiş bir bina; zeminsel problem de var.



Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın, Ekrem… pic.twitter.com/HNAlsqxB90 — TV100 (@tv100) October 8, 2026

Cinquante-cinq personnes, qui habitaient dans des immeubles aux alentours, ont été évacuées par mesure de sécurité, selon le bureau du gouverneur. Citée par les médias turcs, la gérante d’un magasin de textile situé à l’entrée de l’immeuble a indiqué avoir remarqué, depuis avril dernier, des fissures de plus en plus importantes sur les murs.

Plus de 1.200 bâtiments à Istanbul risqueraient ainsi de s’effondrer à tout moment en raison de constructions hors norme et de l’utilisation de matériaux défectueux, selon les médias locaux. Un bâtiment vide s’était déjà effondré en août à Istanbul, mais sans faire de victimes.