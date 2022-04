Ultimes heures de campagne présidentielle en France avant un choix capital

Carte électorale et affiches de Marine Le Pen, candidate du Parti d'extrême-droite Rassemblement national (à droite), et du président sortant et candidat à sa réélection Emmanuel Macron, au nom de La République en marche, à Montpellier, le 21 avril 2022.

© Copyright : Pascal GUYOT / AFP

Emmanuel Macron et Marine Le Pen jetaient leurs ultimes forces dans la bataille vendredi, aux dernières heures de la campagne pour le second tour de la présidentielle française, avec en ligne de mire un choix entre deux projets et visions du monde radicalement opposés.