Présidentielle en France: un débat dense et musclé entre Macron et Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen assis dans un plateau de télévision, juste avant leur débat retransmis en direct sur TF1 et France 2, le 20 avril 2022 au soir, à quatre jours du scrutin présidentiel du 24 avril 2022.

© Copyright : Ludovic MARIN / POOL / AFP

Emmanuel Macron s'est montré combatif hier soir, mercredi 20 avril 2022, face à une Marine Le Pen tenace, lors d'un débat télévisé dense et acerbe, mais courtois dans l'ensemble, où les deux candidats à la présidentielle ont enchaîné les échanges sur la Russie, l'économie ou encore l'Europe, le climat et le voile, à quatre jours du second tour.