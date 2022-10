Tunisie: les réserves en devises ne couvrent plus que 106 jours d’importation

Devises étrangères. (Photo d'illustation)

© Copyright : DR

VidéoLes réserves de change de la Tunisie sont en baisse drastique. Elles ne couvrent plus qu’un peu plus de 3 mois et demi d’importations de biens et services, suscitant l’inquiétude.

Par Karim Zeidane