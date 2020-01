Transport aérien: voici les 10 compagnies les plus ponctuelles d'Afrique et du Moyen-Orient

Le cabinet Official Airline Guide (OAG), basé à Londres, vient de publier son rapport annuel portant sur la ponctualité des compagnies aériennes. Deux compagnies figurent dans le Top 10 des transporteurs aériens les plus ponctuelles d'Afrique et du Moyen-Orient. Explications.

Par Moussa Diop