Le terrorisme jihadiste a fait 9.262 victimes mortelles en 2019, dans 1.535 attaques et attentats. Ce sont les conclusions d’un récent rapport de l’Observatoire international des études sur le terrorisme. Les détails.

Le bilan des actions des terroristes jihadistes menées de par le monde en 2019 a atteint 9.262 morts, affirme cet observatoire espagnol qui retrace leurs crimes. Ce décompte a été effectué dans un total de 1.535 attaques et attentats dans quelque 327 pays et territoires. Selon la même source, l’Afghanistan reste toujours le territoire le plus affecté.

Par régions, cet observatoire relève que 4 décès sur 10 sont enregistrés dans des pays d'Asie centrale ou méridionale. L’Afrique subsaharienne vient aussi en tête des régions touchées avec un pourcentage de 39,2% des morts, suivie par la région MENA qui en compte 18,5%. Le chiffre est de 0,2% en Europe occidentale.

L'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria, le Burkina Faso et la Syrie étaient les cinq pays les plus frappés en 2019, avec 68% des morts, soit 6.321 sur 9.262. Au triste palmarès des mouvances radicales, les talibans restent les plus sanguinaires avec 2.589 morts, suivis de Daech en Syrie et en Irak avec 1.196 morts, le mouvement Al Shabaab (539) et Boko Haram (537).

Pour ce qui est de l'Espagne, l’observatoire évoque 25 opérations antiterroristes qui ont mené à l’arrestation de 58 individus, dont 23 Marocains.