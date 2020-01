Tensions USA/Iran: le SG de l'ONU appelle à arrêter l’escalade et à relancer le dialogue

Antonio Guterres, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Alors que la tension monte entre les Etats-Unis et l’Iran sur fond de menaces de représailles militaires de part et d’autre, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à arrêter l’escalade et à relancer le dialogue.