Sommet de l’UA pour l’industrialisation de l’Afrique: transformer les matières premières sur le continent, la priorité

VidéoLe sommet extraordinaire de l’Union africaine sur l’industrialisation et la ZLECAF s’est ouvert le vendredi 25 novembre à Niamey en présence des chefs d’Etat et de gouvernement de plusieurs pays. Les dirigeants africains ont convenu de la nécessité de transformer les matières premières localement afin de créer de la richesse et des emplois.