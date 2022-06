Sénégal: la pêche et la baignade interdites à la plage de Thiaroye souillée par du carburant

A Dakar, les populations de la commune de Thiaroye sur mer se sont réveillées, vendredi 3 juin 2022, avec une peur bleue. La cause, une marée noire qui a envahi la plage et qui s’étend sur des kilomètres. L’odeur est forte et renseigne sur sa nature. Il s’agit sans aucun doute d’hydrocarbures.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé