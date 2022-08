Sénégal: après avoir vécu un calvaire avec les fortes pluies, la vie reprend

Plus de 120 mm de pluie sont tombées à Dakar le week-end dernier, faisant au moins 3 morts et des dégâts matériels. Il a fallu attendre plusieurs heures avec de voir cette crue évacuée. Pourtant, le gouvernement sénégalais a dépensé plus d'un milliard d'euros pour prévenir ce genre de situations.

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé