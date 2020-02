Paradis fiscaux: un seul pays africain sur la liste noire de l’Union européenne

L’Union européenne vient de mettre à jour sa liste de pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La nouvelle «liste noire» comprend un seul pays africain. Reste que cette liste qui exclut les États et territoires européens est loin de faire l’unanimité.

Par Moussa Diop