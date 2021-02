© Copyright : DR

C’est une nouvelle ère qui s’annonce, celle de coopérations médicales entre services hospitaliers israéliens et marocains. Les détails.

Selon le média électronique Israël Hayom, Israël et le Maroc seraient sur le point d’unir leurs forces sur le front médical, explorant ainsi le large champ des possibilités qu’offre la reprise bilatérale des relations entre les deux pays.

L'hôpital pour enfants Ruth Rappaport, situé au sein du Campus Rambam Healthcare à Haïfa, aurait ainsi récemment ficelé les détails d'une coopération dans les domaines médical et universitaire avec l'hôpital universitaire pour enfants de Rabat. D’après le média qui rapporte cette information, les représentants des deux hôpitaux seraient sur le point de signer un accord de coopération dans les semaines à venir.

Concrètement, les deux hôpitaux seront amenés à travailler ensemble dans le domaine de la recherche et partageront informations et retours d'expériences de traitements. Autre volet de cette coopération, celui de la formation continue qui sera assurée en Israël à l’hôpital de Rambam pour le personnel médical marocain et à Rabat pour le personnel israélien.

De plus, des spécialistes intervenant dans d’autres hôpitaux israéliens et des experts membres de la Société israélienne d'hématologie et d’oncologie pédiatriques prendront part aux réunions virtuelles organisées entre les deux établissements.

Pour le Dr Shifra Ash, directeur du département d'hématologie et d'oncologie pédiatriques de Rambam et chef de la Société israélienne d'hématologie et d'oncologie pédiatriques, cette collaboration marque "le début d'une nouvelle ère".