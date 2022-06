Un militaire ukrainien inspecte des débris à côté de véhicules militaires russes détruits sur un terrain non loin de la ville méridionale de Mykolaiev, le 12 juin 2022, au cours de l'invasion russe de l'Ukraine.

© Copyright : Genya SAVILOV / AFP

L'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a entériné jeudi la candidature de l'Ukraine, une étape hautement symbolique près de quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe, qui continue de progresser dans l'est de ce pays à coups de bombardements destructeurs.

La journée d’«aujourd'hui marque une étape cruciale sur votre chemin vers l’UE», «nous avons un avenir ensemble» a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel sur Twitter, en félicitant le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ce dernier, dans son allocution en visioconférence devant les représentants des Vingt-Sept, s'est félicité d'une «victoire» politique, que son peuple attendait selon lui depuis l'indépendance de la république soviétique d'Ukraine en 1991.

«Les drapeaux ukrainien et européen flotteront ensemble quand nous reconstruirons ensemble notre pays après cette guerre», a-t-il encore insisté jeudi soir dans son adresse vidéo quotidienne à ses compatriotes.

Mais si Volodymyr Zelensky prédisait encore une victoire «à coup sûr» face à l'armée russe, Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk, a lâché le mot de «retraite» concernant Severodonetsk, une ville clef du Donbass.

«Sous le feu de bombardements incessants, nous avons subi trop de dommages et une retraite va peut-être être nécessaire», a mis en garde dans la nuit de jeudi à vendredi ce responsable dont les points quotidiens sur la situation dans le Donbass sont une référence.

«Il reste 568 civils dans des abris à Azot», la zone industrielle de Severodonetsk, seul secteur de la ville restant encore aux mains des troupes ukrainiennes, a précisé Serguiï Gaïdaï.

Résistance «futile»

Bombardée par les Russes depuis des semaines, Severodonetsk est une étape cruciale dans leur plan de conquête de l'intégralité de ce bassin industriel de l'est de l'Ukraine déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014.

La résistance ukrainienne à Lyssytchansk et Severodonetsk est «futile», avait balayé un peu plus tôt jeudi un représentant des séparatistes prorusses.

«Au rythme où vont nos soldats, très bientôt tout le territoire de la république populaire de Lougansk sera libéré», a dit à l'AFP le lieutenant-colonel Andreï Marotchko, joint par appel vidéo.

Signe des difficultés de l'Ukraine sur le théâtre des opérations, le gouverneur de la région de Donetsk, plus au sud, Pavlo Kyrylenko, a affirmé jeudi à l'AFP que plus «aucune ville» de la zone placée sous son administration n'était «sûre» pour ses habitants, les combats y étant trop violents.

Des alertes anti-aériennes ont résonné dans la nuit de jeudi à vendredi dans plusieurs grandes villes ukrainiennes, de Donetsk à Odessa.

L'octroi du statut de candidat à l'UE à l'Ukraine et la Moldavie est un «signal très fort vis-à-vis de la Russie», a estimé le président français Emmanuel Macron, y voyant «un geste politique» de «l'Europe forte et unie». «Nous avons avancé à pas de géant», et «tout cela, nous le devons au peuple ukrainien qui se bat pour défendre nos valeurs, leur souveraineté, leur intégrité territoriale».

Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine avait profité d'un sommet virtuel des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) organisé le même jour que celui de Bruxelles, pour dénoncer les «actions égoïstes» des pays occidentaux et appeler à un leadership des Brics pour «créer un système réellement multipolaire», un leitmotiv de la rhétorique du Kremlin.

Bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'UE, les pays des Balkans occidentaux déjà candidats à l'adhésion n'ont de leur côté pas caché leur amertume face à la longueur des procédures.

«C'est une bonne chose de donner le statut» de candidat à Kiev, a dit le Premier ministre albanais Edi Rama avant une réunion à Bruxelles avec les dirigeants européens. Mais il a conseillé aux Ukrainiens de ne «pas se faire d’illusions» sur une adhésion rapide par la suite.

Plusieurs représentants des Etats membres ont averti que les Ukrainiens ne devaient «pas se faire d’illusions» sur une adhésion rapide. Emmanuel Macron avait ainsi estimé en mai qu'une adhésion de Kiev prendrait «des décennies».

Armes, G7 et Otan

Sur le terrain, mises à mal par la puissance de feu de l'artillerie et de l'aviation russes, les forces ukrainiennes fondent désormais leurs espoirs sur l'arrivée d'armements lourds réclamés sans relâche aux alliés occidentaux, comme les lance-roquettes multiples américains Himars.

Le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiï Reznikov, a annoncé jeudi, photo à l'appui, l'arrivée des premiers exemplaires de ces armements puissants et précis, quelques heures avant que la Maison Blanche n'annonce un nouveau volet d'aide militaire à Kiev, d'un montant de 450 millions de dollars.

«L'été sera chaud pour les occupants russes. Et le dernier pour certains d'entre eux», a-t-il menacé, sans préciser combien de ces batteries mobiles d'une portée de 80 km avaient été livrées à ce stade par les Américains.

Le sommet européen de jeudi à Bruxelles doit être suivi ces jours-ci des sommets du G7 et de l'Otan. La question de l'aide financière et militaire à Kiev devrait être au coeur des discussions.

L'armée russe continue par ailleurs de bombarder la région de Mykolaïv (sud), où elle a annoncé jeudi avoir notamment détruit 49 réserves de carburant et trois centres de réparation de blindés.

Les ports de Mykolaïv et d'Odessa sont bloqués depuis le début du conflit, ce qui paralyse le transport maritime des matières premières agricoles, principale voie d'exportation pour l'Ukraine jusque-là.

Or un blocage prolongé pourrait avoir des conséquences gravissimes sur l'alimentation dans de nombreux pays qui dépendent du grenier à céréales ukrainien et des engrais russes.

En Ukraine, cela rappelle aux plus anciens la famine des années 1930 orchestrée par Staline pour briser les velléités d'indépendance des Ukrainiens, l’«Holodomor», terme ukrainien qui désigne «l'extermination par la faim» des paysans en 1932 et 1933 par le régime soviétique et qui fit plusieurs millions de morts selon les estimations des historiens.

«Je pense que la faim va revenir», confie à l'AFP une survivante de cette famine des années trente, Maria Gontcharova, dans son village de Tcheremouchna, dans la région de Kharkiv (est).

«Plein de pays nous aident. On nous livre, on distribue des choses aux gens. Mais Dieu sait pendant combien de temps encore?», lance la vieille dame.