Depuis plus de trois ans, l’Irak n’a pas connu d’attentat majeure. Une trêve qui a pris fin hier soir suite à une attaque menée par des éléments de l’Etat islamique qui a fait 11 morts.

Onze personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tués dimanche soir dans une attaque terroriste contre une position militaire près de Bagdad, a indiqué une source policière. "Cinq membres du Hachd tribal", des unités d'anciens paramilitaires désormais intégrés à l'Etat, "ont été tués, de même que six habitants venus prêter main-forte", rapporte la presse locale en citant une source policière, ajoutant que huit blessés avaient en outre été admis dans un hôpital de Bagdad.

L'attaque a débuté par "des tirs de grenades sur une tourelle d'observation du Hachd tribal par des éléments de l'EI", a précisé la source policière. L'EI était parvenu à s'emparer en 2014 de près d'un tiers du territoire irakien, qu'il a été forcé d'abandonner fin 2017, chassé de son "califat" autoproclamé par trois années de guerre mobilisant l'ensemble des troupes irakiennes et une coalition internationale de 76 pays.

Désormais, ses combattants se terrent dans les zones montagneuses ou désertiques du centre et de l'ouest du pays et ont largement perdu leur capacité à mener des attaques d'envergure. S'ils continuent de mener des coups de force ici ou là, un bilan de onze morts est particulièrement rare dans le pays qui n'a pas connu d'attentat majeure depuis plus de trois ans.