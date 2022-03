Le Niger fait la promotion des droits des travailleuses domestiques migrantes

Selon les chiffres officiels, on estime aujourd’hui à plus de 11 millions le nombre de migrants dont la majorité sont des femmes et des filles et qui sont employés comme domestiques dans des foyers privés. Le Niger s'engage à faire respecter leurs droits en tant que travailleuses.