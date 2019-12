© Copyright : DR

Un avion de chasse iranien s'est abattu, mercredi, près d'un volcan inactif dans le nord-ouest de l'Iran, rapportent les médias officiels.

L'engin, un MiG-29, s'est écrasé près de mont Sabalan à 09H00 locales (05h30 GMT), indique l'agence officielle de presse iranienne Irna. Des séquences vidéo publiées sur les réseaux sociaux de plusieurs médias iraniens ont montré de la fumée s'élevant au-dessus des sommets enneigés.

Une opération de recherche et de sauvetage a commencé pour identifier l'appareil et son équipage. De son côté, le Croissant-Rouge iranien a annoncé dans un communiqué publié sur son site internet qu'"à la suite de la chute d'un avion militaire dans la province d'Ardébil, des hélicoptères et des groupes de secours ont été envoyés dans la région".