Inde-Afrique: second partenaire commercial du continent, Delhi souhaite un accord de libre-échange

En marge du 17e conclave Inde-Afrique du CII Exim-Bank sur le partenariat qui s’est tenu les 19 et 20 juillet à Delhi, l'Inde, second partenaire commercial de l'Afrique, a fait part de son souhait d’établir un accord de libre-échange avec le continent où sa présence est de plus en plus manifeste.

Par Moussa Diop