IIIè sommet du partenariat Turquie-Afrique: Conseil de sécurité, vaccins et partenariat, selon Erdogan

Seize chefs d’Etat et de gouvernement et 102 ministres de 39 pays africains participent au IIIè Sommet Turquie-Afrique à Istanbul. Ce samedi, le président Erdogan a qualifié de "grande injustice" l’absence de l’Afrique au Conseil de sécurité et a promis 15 millions de doses de vaccins anti-Covid-19.

Par Moussa Diop