Guinée: un centre de formation en football de type Diambar ou Génération foot du Sénégal

Yorokogui, ville située à la sortie de Conakry, une académie dénommée Afas, non payante et construite sur plusieurs hectares, ambitionne d'offrir à la nouvelle génération de footballeurs la formation nécessaire pour qu'elle puisse, plus facilement, s'imposer et réaliser son rêve.