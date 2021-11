© Copyright : STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

L'ex-chargé de mission de l'Elysée, Alexandre Benalla, a été condamné vendredi 5 novembre 2021, à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme sous bracelet électronique, notamment pour avoir commis des violences en réunion et usurpé la fonction de policier lors de la manifestation du 1er mai 2018.

En plus des violences en réunion et d'usurpation de la fonction de policier, l'ancien proche collaborateur d'Emmanuel Macron, 30 ans, a été reconnu coupable d'avoir utilisé frauduleusement ses passeports diplomatiques après son licenciement, d'avoir fabriqué un faux document pour obtenir un passeport de service et d'avoir illégalement porté une arme en 2017.