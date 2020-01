© Copyright : AFP

Le chef de la diplomatie française, Jean Yves Le Drian a eu, samedi, un entretien téléphonique avec ses homologues allemand Heiko Maas et chinois, Wang Yi, a indiqué le Quai d'Orsay.

A cette occasion, le ministre français des Affaires étrangères a rappelé «la préoccupation de la France à l’égard de la montée des tensions ces derniers mois dans la région du Golfe», a précisé le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Lors de son entretien par téléphone avec son homologue allemand, Jean Yves Le Drian a pu «constaté que la France partage pleinement avec l’Allemagne l’objectif central de désescalade et de préservation de l’accord de Vienne», a souligné la même source.

Avec son homologue chinois, le chef de la diplomatie française a pu «vérifier une grande convergence entre la France et la Chine pour renforcer nos efforts conjoints afin d’éviter une aggravation des tensions et faciliter la désescalade».

«Nous avons en particulier constaté notre accord pour préserver la stabilité et la souveraineté de l’Irak, et la sécurité de la région dans son ensemble, ainsi que pour appeler l’Iran à éviter toute nouvelle mesure de violation de l’accord de Vienne», a affirmé le ministre français des Affaires étrangères, cité par le communiqué.

Vendredi, la France a appelé à la retenue suite à l'escalade des tensions en Irak, affirmant que la priorité doit aller à la poursuite de l'action contre Daech.

Lors d’un entretien téléphonique avec le secrétaire d’Etat Mike Pompeo à la suite des derniers développements survenus en Irak, le Chef de la diplomatie française a souligné «la préoccupation de la France à l’égard de la montée des tensions ces derniers mois au Moyen-Orient, qui ont connu une brutale escalade en Irak au cours des dernières semaines», affirmant que la priorité de la France et l’ensemble de ses partenaires, est de consacrer tous les efforts pour éviter une aggravation supplémentaire des tensions et faciliter la désescalade pour préserver la stabilité de l’Irak et de la région dans son ensemble.

«Dans le contexte actuel, la France appelle chacun à la retenue et l’Iran à éviter toute mesure susceptible d’aggraver l’instabilité régionale, ou de conduire à une grave crise de prolifération nucléaire. Les parties à l’accord de Vienne doivent en particulier rester étroitement coordonnées pour appeler l’Iran à revenir rapidement au plein respect de ses obligations nucléaires et à s’abstenir de toute nouvelle action contraire», a souligné le chef de la diplomatie française.

«La priorité doit aller à la poursuite de l’action de la Coalition internationale contre Daech, qui intervient en Irak à la demande des autorités irakiennes et en appui des forces de sécurité irakiennes», a encore dit le chef de la diplomatie française, affirmant que «la pérennité de la Coalition est indispensable pour préserver les acquis de cinq années de combat contre Daech et assurer une victoire durable contre le terrorisme dans toute la région».

L'Iran et ses alliés ont promis de venger l'assassinat du puissant général Qassem Soleimani, tué vendredi dans une attaque de drone des Etats-Unis à Bagdad, une escalade qui fait craindre un conflit ouvert entre les deux pays ennemis.