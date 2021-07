Ce vendredi 2 juillet 2021, qui coïncide avec la 124e semaine du Hirak en Algérie, a été marqué par des manifestations gigantesques à travers toute la Kabylie, et particulièrement à Tizi Ouzou et Béjaïa, mais également dans d’autres wilayas du pays.

Depuis que la capitale algérienne est devenue, ces dernières semaines, une garnison à ciel ouvert, dont les rues et avenues sont en permanence occupées par des milliers d’agents des forces de l’ordre et une noria d’estafettes de la police, le militants pacifistes du Hirak ont fait de Béjaïa et Tizi Ouzou le nouvel épicentre de leur mouvement populaire.

Ce vendredi 2 juillet, le Hirak a fait une démonstration de force dans ces deux villes, où les slogans habituels contre le régime des généraux et sa façade civile ont été scandés.

La réclamation populaire du départ de l’actuel régime est toujours intacte et d’autant plus forte que la dérive répressive actuelle de ce dernier a fait l’objet de nombreuses pancartes fustigeant l’arrestation de centaines de militants du Hirak. Le dernier n’est autre que Fethi Gharès, ancien candidat à la présidentielle et chef du Mouvement démocratique et social, un parti politique reconnu. Il a été arrêté mercredi, et officiellement inculpé d’«outrage» à l’armée et «atteinte» à la personne du président Tebboune

«Liberté pour les détenus d’opinion», «Pour une IIe République», «Libérez les otages»… sont entre autres les principaux slogans transcrits sur les pancartes.

Les hirakistes qui ont convergé des wilayas voisines et même lointaines, pour marquer l'unité de leur mouvement, ont proposé de faire du 5 juillet courant une journée de protestation à Alger, la capitale. «Ouvrons les portes de la capitale ce 5 juillet» (fête de l’indépendance)… scandaient les manifestants à Béjaïa.