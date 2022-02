Demi-finales de la CAN 2021: forces, faiblesses et favoris des 4 derniers prétendants au trophée

Cameroun-Egypte et Sénégal-Burkina Faso, voici les demi-finales de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Si les Pharaons et les Lions Indomptables totalisent 12 trophées de la CAN, les Lions de la Teranga et les Etalons sont à la recherche d'une place en finale et d'un premier titre.

Par Moussa Diop