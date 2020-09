Covid-19: l'Afrique subsaharienne "plus immunisée" que le reste du monde

L'Afrique subsaharienne enregistre une plus faible létalité (moins de 3% des cas). Photo d'illustration.

Les populations africaines semblent plus immunisées contre le Covid-19 que le reste du monde, indique le médecin sénégalais Massamba Sassoum Diop. Il y a, selon lui, 100 fois moins de cas positifs et de morts dans la région subsaharienne qu’en Chine et dans les pays européens.