Brésil: premier débat entre Lula et Bolsonaro, une semaine avant le deuxième tour

Des partisans du président brésilien et candidat à l'élection présidentielle, Luiz Inácio Lula da Silva, assistent à un rassemblement de campagne sur l'Esplanade des ministères, à Brasilia, le 13 octobre 2026, en amont du second tour de l'élection présidentielle prévu le 25 octobre. (Photo de Sergio LIMA/AFP). AFP or licensors

Faisant mentir les sondages, le sénateur Bolsonaro, 45 ans, a remporté le premier tour de l’élection présidentielle le 4 octobre avec 47% des voix, contre 45% pour Luiz Inacio Lula da Silva, 80 ans.

Cette première confrontation directe est très attendue: avant le premier tour, Lula avait refusé de débattre avec le fils de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

Avant qu’ils ne se retrouvent face à face dans le studio de la chaîne de télévision Band à Sao Paulo, Flavio Bolsonaro tiendra une rencontre sur la fameuse avenue Paulista de la capitale économique du pays.

Parallèlement, à Rio de Janeiro, le légendaire musicien Caetano Veloso, icône du camp progressiste, a convoqué une «manifestation pour la démocratie» aux côtés de dizaines d’artistes le long de la plage de Copacabana.

Você vai ao maior encontro político do Brasil e do mundo neste domingo, dia 18? 🔥 Esperando de 1 a 2 milhões de eleitores. ​Olha só a lista de artistas confirmados: • Caetano Veloso (convocador) • Djavan • Simone Bittencourt • Roberto Frejat • Fernanda Abreu • Moreno Veloso • Francis Hime • Olívia Hime • Jota.pê • Duda Beat • Xamã • Jão • Jorge Vercillo ​Quem você quer ver no palco? 👇 — DIA 25 é 13 LULA...🇧🇷🚩 (@wilmar_silva) October 16, 2026

Apathique jusqu’à la claque du premier tour, la gauche a depuis multiplié les rassemblements, avec les étudiants et les mouvements sociaux en fers de lance.

Ces manifestations parfois massives mettent surtout sur le refus d’un retour de l’extrême droite au pouvoir, avec des slogans comme «Bolsonaro plus jamais».

Un sondage de l’institut Datafolha publié cette semaine donne au sénateur 51% d’intentions de vote, contre 49% pour le président sortant. L’écart s’est réduit de deux points et les deux prétendants se retrouvent techniquement à égalité, vu la marge d’erreur.

Nova pesquisa Datafolha mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, contra 49% do presidente Lula (PT). Os dois estão tecnicamente empatados. Na pesquisa da semana passada, Flávio tinha 52% e Lula, 48%. https://t.co/m7s83ZzTc0 — Instituto Datafolha (@Datafolha) October 15, 2026

Dans l’entourage de Lula règne un climat d’«espoir prudent», même si l’ampleur du défi est dans tous les esprits, a indiqué vendredi une source gouvernementale.

Meta mis en cause

Le chef de l’État, qui brigue un quatrième mandat non consécutif, a admis que sa campagne du premier tour avait été la plus «désorganisée» de toutes celles qu’il a exercées, et a réorienté sa stratégie.

Il a renforcé son offensive sur les réseaux sociaux avec l’aide de jeunes influenceurs fraîchement élus députés. Il a également accusé Meta d’«ingérence» dans les élections pour avoir restreint ses contenus sur Instagram et WhatsApp.

Lula denuncia a Flávio Bolsonaro ante la policía de Brasil y la ONU por las supuestas ventajas de Meta en la campaña https://t.co/bRA6iRBu3F — EL PAÍS (@el_pais) October 18, 2026

Son équipe a demandé samedi une enquête pour savoir si le camp Bolsonaro avait été favorisé par le géant de la tech. Elle a aussi transmis ses récriminations au rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté d’expression.

L’entreprise américaine a démenti tout parti pris. Tout en reconnaissant des ratés – comme la «désactivation par erreur» de spots de campagne de Lula –, elle a soutenu qu’il s’agissait d’«incidents» techniques.

Le champion de la gauche a engrangé une victoire politique cette semaine avec l’adoption par le Parlement d’une réforme constitutionnelle garantissant deux jours de repos par semaine au lieu d’un seul. Cette promesse de campagne bénéficiera à des millions de travailleurs.

Flavio Bolsonaro, qui s’était prononcé contre, a fini par voter pour cette mesure populaire dans l’opinion.

Il l’a fait par «opportunisme électoral», a lancé le président sortant, qui estime que son adversaire ne serait même pas capable d’être «syndic d’immeuble».

«Pas sur le radar»

«Lula trompe les gens pour obtenir des voix. Moi non, je travaille avec la vérité», a répliqué Flavio Bolsonaro dans une interview vendredi.

Dans le même temps, le candidat conservateur a durci son discours de fermeté contre la criminalité, principale préoccupation des Brésiliens: «Ceux qui pensent que je suis radical en matière de sécurité publique n’ont encore rien vu», a-t-il assuré.

Le fils aîné de Jair Bolsonaro promet également de faire libérer son père, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État pour avoir voulu s’accrocher au pouvoir après sa défaite électorale il y a quatre ans.

Il a dit que l’idée de confier un poste à l’ex-président n’était «pas sur le radar» en cas de victoire. Le fait qu’il n’ait pas écarté totalement cette possibilité a cependant été largement remarqué.

Formation de Lula, «le Parti des travailleurs n’a plus de légitimité pour gouverner. C’est trop de mensonges, trop de vols, trop de scandales», a affirmé à l’AFP Luis Henrique Vilaba, 60 ans, lors d’un meeting de Flavio Bolsonaro à Porto Alegre (sud).