Affaire Crypto Ag: voici les 18 pays africains espionnés pendant des décennies par la CIA et les services allemands

Cyber-espionnage.

La CIA américaine et les services de renseignements allemands (BND) ont espionné 18 pays africains, dont l’Algérie et le Maroc, et plus d’une centaine d’autres pays, pendant des décennies par le biais de l’entreprise suisse Crypto Ag. Un scandale qui questionne la protection des pays d'Afrique.

Par Moussa Diop