© Copyright : DR

«We are all Moroccans» («Nous sommes tous Marocains»): c'est le titre qui trône, ce mercredi 14 décembre 2022 en Une du Jerusalem Post, principal journal anglophone d’Israël. Une couverture où figure une photo des Lions de l'Atlas.

A sa manière, le plus fort tirage anglophone d'Israël a choisi de souhaiter bonne chance aux Lions de l'Atlas qui affrontent, ce mercredi 14 décembre 2022, l’équipe de France pour l'une des deux demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar.

«We are all Moroccans» («Nous sommes tous Marocains»), clame le Jerusalem Post à sa Une du jour, pour son tirage imprimé. Au bas de l'ensemble de cette Une entièrement consacrée à ce match, où trône une photo des Lions, la publication israélienne affiche le déjà célèbre «Siiiir!», en arabe, et sa traduction en anglais («Goooo!»)

La Une du Jerusalem Post, ce mercredi 14 décembre.

© Copyright : DR

Les Israéliens, hauts responsables politique comme l'ensemble des citoyens, ont soutenu les Lions dès les débuts de la compétition, célébrant comme il se doit chaque victoire des hommes de Walid Regragui.

Le 10 décembre, suite à la victoire du Maroc contre le Portugal, le Président israélien Isaac Herzog a félicité le Maroc, son Roi et son peuple: «je félicite Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour l'exploit historique réalisé dans la Coupe du monde... Félicitations!», a-t-il écrit sur Twitter.

Plusieurs hauts responsables israéliens ont eux aussi exprimé leurs félicitations pour cette qualification des Lions de l’Atlas, admis dans le carré final de la Coupe du monde 2022.

Dans un tweet après la fin du match, Issawi Frej, ministre de la Coopération régionale, a eu les mots suivants: «nous avons cru un instant que nous avions atteint le paroxysme, mais la sélection nationale marocaine a prouvé aujourd'hui qu'il n'y a pas de limites à ce qui est possible, une équipe qui ne peut pas être brisée».

Il a aussi exprimé sa joie sur le fait que la liesse s'est spontanément emparée des rues d'Israël, réunissant Arabes et Juifs. «Merci à l'équipe nationale marocaine. Nous sommes avec vous jusqu'au soulèvement de la Coupe», a-t-il ajouté.

Des milliers de fans sont en effet descendus dans les rues et dans les places de Jérusalem, mais aussi dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie, à Tel Aviv, ainsi qu'à Sderot et à Beer Sheva, pour célébrer cet exploit historique, celui de la première équipe nationale de football, arabe et africaine, qui a réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

La couverture du Jerusalem Post met en avant la stature universelle du Maroc et consacre les valeurs de coexistence, de dialogue interconfessionnel et de vivre-ensemble prônées de tout temps par le Royaume. Elle reflète la centralité et l’exemplarité de ce modèle marocain dans la résolution des grandes questions géostratégiques de l’heure.

Cette Une est la preuve de l’adhésion que suscite le pays de par le monde, au-delà des barrières religieuses, ethniques ou géostratégiques, et de la part des juifs marocains qui, où qu’ils soient, portent le Maroc et ses valeurs distinctives dans leurs cœurs.

Ce modèle marocain trouve son expression la plus éloquente dans la Constitution du Royaume, unique dans le monde arabo-musulman, qui reconnaît la composante hébraïque en tant que partie intégrante de l’identité nationale marocaine.