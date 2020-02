© Copyright : DR

Après cinq mois d'auditions, la Marocaine Rita Kassid, 21 ans, participe à la saison 9 de The Voice France. Le premier prime sera diffusé ce samedi 1er février à 21h05 sur TF1.

La Marocaine Rita Kassid, âgée de 21 ans, s’apprête à passer l’épreuve de son premier prime à The Voice France. Cette nouvelle saison de l’émission de télé-crochet sera diffusée ce soir, samedi 1er février, à 21h05 sur TF1. Pour atteindre l’étape supérieure, Rita devra convaincre un jury composé d’Amel Bent, Jennifer, Marc Lavoine et Pascal Obispo durant les auditions à l’aveugle.

Vous pouvez aussi me suivre sur :

Instagram : Ritakassid_thevoice

Facebook : Ritakasshow

Youtube : Kassid Rita

Je compte sur vos encouragements ☺️. A ce soir ! @TheVoice_TF1 #TheVoice2020 pic.twitter.com/279EOVz06Z — Rita Kassid (@Rita_K_thevoice) February 1, 2020

Née à Casablanca, où elle a grandi (jusqu’à l’âge de 19 ans), Rita a décidé de suivre sa passion et d’aller s’installer en France où elle a intégré une prestigieuse école de musique. Habituée de la scène depuis ses 15 ans, elle a animé plusieurs shows durant les after de festivals et autres manifestations culturelles.