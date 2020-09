© Copyright : DR

Consoles "next generation", nouvelle manche: le match entre la PlayStation 5 (Sony) et la Xbox Series X (Microsoft) se jouera à partir de novembre, avec des positionnements bien réfléchis en termes de prix, de caractéristiques techniques, et de catalogue de jeux exclusifs.

Avec sa nouvelle console de salon et sa gamme de services associée, Microsoft espère prendre sa revanche sur Sony, qui a vendu deux fois plus de PlayStation 4 qu'il n'a vendu de Xbox One depuis leurs lancements respectifs en 2013. Comparatif entre les deux consoles "version 2020".

Premier à dévoiler sa nouvelle console de salon début septembre, Microsoft sera aussi le premier à dégainer. La Xbox Series X sera commercialisée le 10 novembre et les pré-commandes commenceront dès le 22 septembre.

Sony, qui a fait son annonce dix jours plus tard, a indiqué mercredi que les deux versions de sa PS5 seront en vente le 12 novembre en Australie, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, au Japon et au Mexique. Dans le reste du monde, la date de lancement est fixée au 19 novembre.

Deux versions pour satisfaire tous les budgets et les nouveaux usages: Sony proposera un modèle "premium" qui coûtera 500 dollars tandis qu'une édition "numérique", destinée aux jeux hébergés en ligne, sera vendue à 400 dollars.

Microsoft fait un pari similaire avec une version "premium" au même prix que sa concurrente nippone, mais en étant plus agressif sur sa version "mini" avec un prix à 300 dollars.

"Sony, sur l'entrée de gamme, se permet d'avoir un prix au-dessus de Microsoft. C'est le leader du marché, il peut se le permettre", souligne auprès de l'AFP Laurent Michaud, analyste spécialisé dans le secteur du jeu vidéo.

"Il aurait été intéressant pour Microsoft de pousser la stratégie tarifaire de sorte à être un peu en dessous sur le haut de gamme", a-t-il ajouté.

Sur le design, les constructeurs ont opté pour deux approches différentes. Avec sa grande taille, un léger éclairage bleu et un habillage blanc aux courbes en forme de V, la PS5 abandonne la couleur unie des anciens modèles pour adopter un look futuriste inédit.

Idem pour sa manette, qui a également vu son look historique grandement modifié.

Xbox est resté plus sobre et plus classique avec une tour noire, frappée d'un logo très discret, et une manette fidèle à l'ancienne génération.

"La XBox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue": sur son site internet, la marque américaine ne se prive pas de clamer en grandes lettres et chiffres à l'appui les caractéristiques techniques de sa future console.

Avec un processeur graphique d'une puissance de 12 teraflops, contre 10,3 pour la PS5, la Series X offre une capacité de calcul supérieure à sa concurrente. Même si dans les autres domaines, notamment en termes de capacité de mémoire et de stockage, les deux consoles font jeu égal.

"La puissance est-elle vraiment l'enjeu?", interroge cependant Laurent Michaud, qui poursuit: "Plus on élargit la base de joueurs, moins la puissance est un critère. Les gamins se fichent de la puissance lorsqu'ils jouent à Fortnite, ce qui compte, c'est l'expérience de jeu."

Au niveau des exclusivités, Sony a frappé fort en révélant une sélection de titres de très haute volée qui accompagneront le lancement de la PS5: le jeu d'action "Spider-Man: Miles Morales", et surtout, "Final Fantasy XVI", dernier opus de cette célèbre série, qui sera aussi proposé sur PC à partir de 2021.

Dans ce match des catalogues exclusifs, Xbox ne proposera que "Halo Infinite" comme titre majeur.

A noter que la compatibilité des jeux issus des consoles anciennes versions sera plus limitée pour Sony que pour Xbox. A priori, seuls les jeux PS4 fonctionneront sur PS5, tandis que tous les jeux sortis sur Xbox depuis la première console de la marque seront compatibles avec la nouvelle console.