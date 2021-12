© Copyright : DR

Dans un communiqué, Horizon Press annonce avoir acquis 100% des actions du groupe Infomédiaire, éditeur du site d’information infomédiaire.ma.

Le rachat d’Infomédiaire a été officiellement acté lors de la réunion du conseil d’administration du groupe Horizon Press, le vendredi 26 novembre 2021.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur général délégué, vice-président en charge du développement du groupe Horizon Press, le fondateur d’Infomédiaire, Kamal Bouayad, s’assurera de la continuité au niveau du fonctionnement, de la gouvernance et de la bonne marche d’Infomédiaire, souligne Horizon Press dans un communiqué.

De même, poursuit cette source, le conseil d’administration a entériné la nomination de Adil Besri au poste de PDG du groupe.

Il a également été décidé de nommer Mehdi Allabouch et Hicham Bennani en tant que directeurs généraux délégués du groupe, vice-présidents en charge respectivement du commercial et marketing et du contenu éditorial et Zakarya Jerrari en tant que vice-président finance et support.

"Cette opération nous permet de toucher une nouvelle cible de lecteurs comptant plusieurs centaines de milliers d’abonnés et de lecteurs. Mais pas seulement, puisque sur le plan stratégique, elle nous permet de nous projeter vers un horizon des plus prometteurs", poursuit le communiqué, citant Moncef Belkhayat, président du conseil d'administration de Horizon Press.