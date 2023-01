© Copyright : DR

Femmes du Maroc et son pendant arabophone Nissae Mina El Maghrib, les deux magazines féminins du groupe Caractères, s'offrent une nouvelle mise en beauté. Un retour aux kiosques dans un nouvel apparat après la crise du Covid-19.

Le magazine féminin Femmes du Maroc s’écrit désormais en toutes lettres. C’est ici l’une des principales nouveautés de ce magazine édité par le groupe Caractères et qui s’offre une mise en beauté: nouvelle maquette, nouvelle charte graphique, tout en préservant son ADN.

C’est en tout cas ce qu’a tenu à préciser Ichrak Moubsit, la directrice de publication de Femmes du Maroc et responsable de tout le pôle magazine de l’un des groupes de presse les plus importants de la place.

Un groupe de presse fondé par Aziz Akhannouch, l’actuel Chef du gouvernement, qui était d’ailleurs présent hier jeudi 5 janvier lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle version de Femmes du Maroc et de Nissae Mina Al Maghrib.

«Notre magazine investit dans ses lecteurs et dans la nécessité de porter la voix des femmes. Les femmes qui veulent réfléchir, qui veulent militer, qui veulent pousser des coups de gueule; celles qui veulent être belles et coquettes, celles qui veulent être en bonne santé, qui veulent des conseils, qui veulent s’informer, rêver et s’évader… », écrit Ichraq Moubsit.

Deux grandes sections ont fait leur apparition: «Idées» et «Envies» avec pour le numéro de janvier qui signe aussi le retour du magazine en format print alors qu’il était devenu entièrement digital, à l’instar des autres supports du groupe, à savoir Aujourd’hui le Maroc et La Vie Eco pendant la pandémie du Covid-19.

«C’était une année très difficile et l’un des principaux défis du groupe était de revenir au print. Même si nous avons réduit le tirage, c’était important pour nous de retrouver nos supports papier», déclare Fadel Agoumi, directeur général du groupe Caractères.

En plus du format papier, les versions digitales des deux sites de Femmes du Maroc et Nissae Mina Al Maghrib ont également fait peau neuve.