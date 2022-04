© Copyright : DR

En couverture du dernier numéro du magazine «Vogue» Arabia, la chanteuse marocaine Samira Saïd s’apprête également à dévoiler une nouvelle chanson en darija, après une interruption de huit années.

L’édition du mois de mai de Vogue Arabia est consacrée à l’icône marocaine de la chanson, Samira Saïd. «Rendre visite à Samira Saïd, chez elle au Caire, et discuter toute la nuit autour d'un thé marocain lors d'une magnifique nuit du ramadan était un régal, et j'ai adoré entendre qu'après une interruption de huit ans, l'artiste est sur le point de lancer une nouvelle chanson en arabe marocain, après l'Aïd», a déclaré le rédacteur en chef du magazine, Manuel Arnaut, sur le compte Instagram de la publication.

Dans un extrait de l’interview accordée par la chanteuse marocaine, celle-ci a confié: «le Maroc est ma patrie, mon amour, et j'espère que j'ai fait quelque chose qui vous rendra fière de moi et de ma carrière de femme marocaine, qui a su réussir aussi à l'extérieur de chez elle».

La star, qui électrise le public depuis les années 70, s’apprête à sortir une nouvelle chanson en darija, après une interruption de huit ans. «Tout au long de ma carrière, j'ai essayé de suivre les différentes générations et de présenter tout ce qui est nouveau et qui attire le public. C'est le secret de ma persévérance à ce jour», a déclaré Samira Saïd, star de ce numéro de Vogue Arabia qui célèbre les femmes fortes et puissantes, à la fois devant la caméra et dans les hautes sphères de la mode.