Obono a marqué le but de la victoire de l’équipe de Guinée équatoriale contre l’Algérie dans le cadre de la CAN 2021. Louche, très louche pour les caporaux qui voient dans ce but la main manifeste du Makhzen. Aux yeux des fins limiers de Chengriha, il existe d'ailleurs une preuve irréfutable: les Equato-guinéens étaient en maillots rouges…