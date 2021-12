Arrogant, perfide et très menaçant, Omicron n'est pas un accusé quelconque qui se présente devant la Brigade. Il promet de continuer à se propager et de nous pourrir la vie, en commençant par les fêtes de Noël. Ses réelles intentions, il ne les dévoile pas, mais il se moque des vaccins et autres gestes barrières et diverses restrictions...