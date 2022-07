Accusée à tort d’être devenue plus chère que l’or, l’eau fait part de ses indignations et de ses remontrances. Une prise de conscience par tous est plus que nécessaire, affirme-t-elle. «Gare à celles et ceux qui en abusent. Ils jouent avec le feu». Mais quels sont donc ses arguments? Ecoutons donc l'eau, source de vie.