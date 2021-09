© Copyright : Police espagnole

Grâce à une opération conjointe menée avec la Direction générale de la Sécurité nationale (DGSN) et la Drug Enforcement Administration des États-Unis (DEA), la Police espagnole a réussi à saisir 8,2 tonnes de drogue et à interpeller cinq membres d'un réseau de trafic de drogue.

Cette coopération minutieuse, menée entre le Maroc, l’Espagne et les Etats-Unis, a permis la saisie de plus de huit tonnes de résine de cannabis dans une maison à Algésiras et l'arrestation de cinq membres d'un réseau de trafic de drogue opérant entre le Royaume et ce pays ibérique, rapporte Europa Press dans un article publié hier, vendredi 17 septembre 2021.

Comme l'explique la Police nationale dans une note, cinq personnes ont été arrêtées en tant que membres d'une organisation criminelle responsable de l'importation du Maroc de la drogue saisie. Et c’est une organisation galicienne qui avait structuré son opération grâce aux contacts qu'elle avait établis dans le port d'Algésiras.

D’après la même source, l'enquête a commencé il y a six mois, lorsqu'une organisation criminelle œuvrant dans l'importation de drogue du Maroc vers l'Europe, via le port d'Algésiras, a été identifiée.

Les recherches menées dans ce cadre ont permis de savoir qu'un groupe de barons de la drogue envoyaient de grandes quantités de drogue, en provenance du Maroc, en Espagne. Pour ce faire, ils utilisaient des véhicules industriels circulant quotidiennement en ferry entre Tanger et Algésiras, fait savoir Europa Press.

Les opérations de fouilles menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 8,2 tonnes de drogue, un camion, deux voitures particulières, plusieurs téléphones portables, des appareils informatiques, un fusil de chasse chargé, un pistolet et des munitions, conclut la même source.