Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le lancement d'un nouveau site web, une plateforme moderne visant à informer le public sur les activités des responsables de ce département et des actions de la diplomatie marocaine.

Sur le portail Diplomatie.ma, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger met à la disposition du public, en langues arabe et française, des informations sur les différentes activités du ministre, Nasser Bourita, et des responsables des autres départements.

Le nouveau site met aussi au service du public des informations sur les activités du roi Mohammed VI et les discours prononcés par le souverain.

Dotée d’un responsive design et d'un rubriquage clair, la plateforme offre également un accès amélioré et rapide aux actualités de "l'Afrique", du "Monde arabe", de "l'Europe/Amérique", de "l'Asie/Océanie" et des "organisations internationales et régionales".

Enfin, Diplomatie.ma comporte un guide des prestations consulaires destiné aux Marocains résidant à l'étranger, ainsi que des informations relatives aux missions diplomatiques et consulats du Maroc aux quatre coins du monde.