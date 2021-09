© Copyright : DR

L'ancien journaliste de l'Agence marocaine de presse (MAP), Boubkeur Monkachi, est décédé hier, dimanche 19 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Boubkeur Monkachi est né en 1943 à Ouezzane où il a effectué ses études primaires avant d’obtenir son brevet au collège Moulay Youssef à Rabat et son baccalauréat au lycée des Orangers dans la capitale.

Il a rejoint, après son bac, l'Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM), qu’il a quitté après un long séjour au Sénégal, pays dans lequel il a vécu 9 mois, puis a fondé une revue alors qu'il n'était âgé que de 20 ans.

A son retour au Maroc, il a adhéré à l'Union nationale des forces populaires (UNFP), qu’il a quitté quand le parti a connu une scission.

Ses premiers pas dans le journalisme, il les a effectués dans un journal d'obédience de gauche, L’Avant-garde, où il occupait le poste de secrétaire de rédaction.

En 1972, Boubkeur Monkachi prend la direction du journal Maghreb Information pendant deux années.

En 1976, il intègre la MAP, où il dirige le service économique et social, jusqu’en 1982. Quelques temps plus tard, il cofonde l'hebdomadaire Maroc Hebdo dont il a été le rédacteur en chef, mais qu’il a quitté à cause de désaccords avec la ligne éditoriale de ce qui était à cette époque un tabloïd.

Il a ensuite été le responsable de la communication interne et externe de la CGEM jusqu’à sa retraite.