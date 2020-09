Touria Jabrane, Ahmed Badouj et Abdeljebbar Louzir... De grands artistes nous quittent; l'oubli impardonnable d'El Othmani; le président Macron chez les anges du Liban; une Rolls pour (modeste) cadeau et puis Jasmi qui met fin à sa poisse... C'est sur Buzz Mag, et c'est ici que ça se passe.