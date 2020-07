Le Girl power de nos lycéennes aux résultats du bac 2020 au Maroc (et en France, excusez du peu!), le Hit qui attire la poisse aux bobos casablancais, le "buzz de trop" du couple Muslim-Amal Saqr, The Fresh Prince of Bel-Air trahi... C'est le Buzz Mag de la semaine, avec Ghania Djebbar.