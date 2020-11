© Copyright : DR

Le360 a assisté à un cours de yoga à Marrakech pour découvrir cette discipline qui a clairement gagné en popularité au Maroc ces dernières années. Les élèves de Stéphanie, professeure de yoga, cherchent la voie de la sagesse et de la spiritualité. Immersion dans cette discipline.

Ils sont de plus en plus nombreux, hommes et femmes, à pratiquer le yoga dans différents centres et salles du Royaume. Pour certains, les séances de relaxation et les moments de calme et de tranquillité sont devenus obligatoires, car cela apporte des bienfaits tant sur le plan physiologique que psychologique.

«Le yoga donne du sens à votre vie. Cela vous apporte un esprit plus calme, vous permet de mieux vous connaître et de prendre soin de vous. Pratiquer le yoga change votre vie mentalement, physiquement, émotionnellement. Cela vous permet d’être en parfaite connexion avec vous-même et votre âme», explique Miguel, qui pratique le yoga depuis plusieurs années.

Pour Stéphanie, qui enseigne cette discipline, le yoga est avant tout une philosophie de vie et peut même aussi être un sport pour certaines personnes.

«C’est un retour sur soi, sur le souffle et la respiration pour une harmonie du corps et de l’esprit. Après la séance, on sent nos énergies qui circulent et on sent revenir la souplesse et la flexibilité», explique-t-elle.

En cas de douleurs physiques ou émotionnelles, Stéphanie conseille ses élèves à s’orienter vers la yogathérapie. «Je donne des clés pour mieux vivre avec leurs douleurs et peines, les évacuer et pouvoir aller vers le soin et le bien-être», conclut-elle.

Le yoga reste une pratique bénéfique pour tous. Il n’y a d’ailleurs pas d’âge pour commencer et s’exercer. Le principal objectif étant de retrouver un sentiment de paix et de liberté intérieure.