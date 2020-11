© Copyright : DR

A l’occasion de la réédition de modèles iconiques du grand couturier Azzedine Alaïa, décédé en 2017, la maison de couture a fait appel à la danseuse marocaine Hajiba Fahmy, qui a fait carrière auprès de Beyoncé, pour une performance de toute beauté.

Lancée le 26 novembre, la collection "Editions", composée de trente tenues iconiques et qui entend perpétuer l’héritage de ce grand couturier d’origine tunisienne, a été marquée par la performance artistique de Hajiba Fahmy.



Vêtue d’une robe en maille crinoline signée par le couturier, la danseuse d'origine marocaine a fait montre de son talent sur le titre "Protest" de Chapelier Fou sur la scène de la Gaîté Lyrique, un centre d'arts numériques et de musique moderne situé sur le site de l'ancien Théâtre de la Gaîté, à Paris.



Hajiba Fahmy a fait ses débuts en tant que danseuse dans de nombreuses émissions en France parmi lesquelles "You can Dance", "Les Victoires de la Musique" ou encore "Vivement Dimanche". Mais c’est en 2013 qu’elle percera en devenant l’une des danseuses de Beyoncé avec qui elle collaborera pendant deux tournées, "The Mrs. Carter World Tour" et l’année suivante dans le cadre de "On The Run Tour".